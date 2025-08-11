«Кристал Пэлас» исключили из Лиги Европы

«Кристал Пэлас» не будет выступать в Лиге Европы в следующем сезоне. Вместо этого клуб из Лондона будет принимать участие в Лиге конференций. Такое решение было подтверждено Спортивным арбитражным судом (CAS), который поддержал решение УЕФА. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Причина исключения «Кристал Пэлас» заключается в том, что клуб находится в собственности Джона Текстора, который также владеет французским «Лионом». Согласно правилам УЕФА, один владелец не может контролировать два клуба в одном еврокубке. Так как «Лион» будет играть в Лиге Европы, «Кристал Пэлас» не сможет принять участие в этом турнире.

«Кристал Пэлас» завоевал путевку в Лигу Европы благодаря победе в финале Кубка Англии над «Манчестер Сити». Однако теперь «Орлы» проведут сезон в Лиге конференций, а место «Кристал Пэлас» в Лиге Европы займет «Ноттингем Форест». Этот клуб, который изначально должен был участвовать в Лиге конференций, теперь получит шанс сыграть в Лиге Европы.

Этот поворот событий обойдется «Кристал Пэлас» в 23 миллиона евро. Клуб может подать запрос на компенсацию за потерю места в Лиге Европы.

