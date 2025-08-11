Трабзонспор – Коджаэлиспор: анонс матча Суперлиги Турции

11 августа в 21:30 по киевскому времени на стадионе Шенол Гюнеш пройдет матч первого тура Суперлиги Турции, в котором Трабзонспор примет Коджаэлиспор. Трансляцию будут проводить сайты, принимающие ставки на результат. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трабзонспор

Трабзонспор не так давно возвращал себе чемпионский титул, став рекордсменом по количеству трофеев среди команд, базирующихся за пределами Стамбула. Однако последующие сезоны были менее успешными. В прошлом сезоне команда не смогла закрепиться в зоне еврокубков и лишь благодаря зимним трансферам, таким как Зубков и Сикан, а также смене тренера, смогла наладить игру.

Фатих Текке, хотя и известен больше как футболист, чем тренер, чуть не завоевал трофей в прошлом сезоне, дойдя до финала Кубка Турции, но там его команда потерпела разгром от Галатасарая (0:3). В Суперлиге Трабзонспор завершил сезон на седьмом месте, за пределами зоны еврокубков. В этом сезоне команда постарается улучшить результаты, хотя кадровое усиление не столь впечатляющее, как зимой.

Коджаэлиспор

Коджаэлиспор, долгое время отсутствовавший в Суперлиге, вернулся на элитный уровень весной, став чемпионом Первой Лиги с 21 победой и 71 очком. Ранее клуб выступал в Суперлиге в сезоне 2008/2009, но потом пережил серьезный кризис и играл на аматорском уровне. Однако теперь Коджаэлиспор постепенно восстанавливается и активно ищет усиление, чтобы сохранить место в высшем дивизионе. Среди новобранцев — Бруно Петкович, который запомнился по играм за сборную Хорватии, а также Айдара, выступавший в Ньюкасле и Лансе.

Статистика личных встреч

В последних четырех очных поединках Коджаэлиспор смог набрать только одно очко.

Прогноз

Букмекеры не верят в успех гостей в этом матче. На своем поле Трабзонспор вполне способен одержать победу над новичком Суперлиги. Кофициент на победу хозяев — 1,6.

Напомним, мы также писали про итоги второго тура УПЛ.