Джордж Расселл: «Я готов стать чемпионом Формулы-1»

Пилот Формулы-1 Джордж Расселл уверен, что однажды он станет чемпионом мира, несмотря на «разочарование» от долгого ожидания своего шанса на славу. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Гонщик команды Мерседес проводит неоднозначный сезон из-за нестабильной формы болида W16. Несмотря на сложности с освоением автомобиля, Расселл не раз демонстрировал отличные результаты, занимая четвертое место в общем зачете пилотов и одержав шесть подиумов из 14 Гран-при, включая убедительную победу на Гран-при Канады.

Однако, по словам Расселла, побороться за титул в 2025 году уже невозможно из-за доминирования Макларена. Даже вторая победа в текущем сезоне остается большим вызовом — на данный момент только четыре пилота смогли выиграть гонки.

Расселл отметил, что в Формуле-1 критически важно иметь правильный болид в нужное время. Мерседес долгое время был доминирующей командой, но с тех пор, как Расселл присоединился к команде в 2022 году, команда больше не борется за титулы из-за новых технических регламентов.

Сравнив Формулу-1 с футболом, гонщик сказал:

«Формула-1 — это вид спорта, который разочаровывает, потому что вы — 20 лучших пилотов мира, но за сезон у вас может быть только четыре победителя, а на титул претендуют лишь два гонщика. В футболе даже команда, финишировавшая последней, выигрывает несколько матчей за сезон и чаще испытывает вкус победы, чем пилоты с пятого по двадцатое место в Формуле-1».

Он добавил:

«В Формуле-1 так мало людей имеют возможность стать чемпионами мира. Но я все еще верю, что мое время придет. Я не знаю, когда это произойдет, но я готов к этому, будь то в следующем году, через два, пять или десять лет».

