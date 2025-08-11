София Гречко взяла золото и рекорд на Всемирных играх

Украинки София Гречко и Анна Яковлева заняли два первых места на пьедестале Всемирных игр 2025 года. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

11 августа в китайском Чэнду состоялся финальный заплыв на 400 м в ластах среди женщин, в котором участвовали Гречко и Яковлева.

На протяжении трех четвертей дистанции лидировала «нейтральная» спортсменка из России Елизавета Купрессова, а обе украинские спортсменки плели сразу за ней.

Однако за сто метров до финиша Яковлева и Гречко обогнали россиянку, откинув ее на третье место. Статус чемпионки Всемирных игр-2025 украинские спортсменки разыграли на последних 50 м дистанции. В итоге София опередила землячку на 0,39 секунды и выиграла этот заплыв. Анне пришлось довольствоваться серебром.

Кроме того, Гречко не только выиграла золотую медаль турнира, она также установила новый мировой рекорд — 3:11,88.

Напомним, мы также писали о том, что Соколова принесла Украине первую медаль Всемирных игр.