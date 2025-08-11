Манчестер Сити готов предложить 100 млн евро за Родриго

Форвард Реала и сборной Бразилии Родриго Гоес заинтересовал английский Манчестер Сити. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клуб готов предложить за игрока 100 миллионов евро. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Главный тренер Манчестер Сити Жозеп Гвардиола давно следит за талантом бразильца и интересовался его трансфером в предыдущих трансферных кампаниях. Если Реал согласится на продажу Родриго, то ожидается, что клуб потребует 100 миллионов евро.

Сам футболист ранее заявлял, что хочет остаться в Мадриде, чтобы побороться за место в основном составе команды под руководством Хаби Алонсо.

После прихода Килиана Мбаппе в Реал летом прошлого года Родриго утратил место в основе, что отразилось на его игровом времени. В прошлом сезоне на его счету 14 голов и 11 ассистов в 54 матчах Реала во всех турнирах.

