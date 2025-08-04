3 августа состоялся Гран-при Венгрии, на котором пилоты «Макларен» вновь одержали дубль в сезоне, а Шарль Леклер из «Феррари» и Джордж Расселл из «Мерседеса» боролись за подиум. В этот раз к лидерам не присоединился Макс Ферстаппен, который испытывал серьезные трудности на протяжении всего уик-энда, и команда не скрывает своего разочарования. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Советник команды «Ред Булл» Хельмут Марко раскрыл причины неудачи Ферстаппена на Гран-при Венгрии. По его словам, основная проблема заключалась в настройке резины. После неудачной квалификации, где Ферстаппен стартовал с восьмого места, он смог финишировать только девятым, поскольку команда не смогла найти оптимальные настройки шин на протяжении всего уик-энда.

«Это были наши худшие выходные до сих пор», – признал Марко.

«Мы ни разу не смогли настроить шины. Макс Ферстаппен ехал очень быстро, как и лидеры пелотона, но это продолжалось только два или три круга».

«Возможно, один пит-стоп был бы быстрее, но даже тогда он был бы только шестым или седьмым».

Проблемы с резиной и тактика команды

Проблемы с резиной начали проявляться еще с пятницы, и команда рассматривала вариант стратегии с одним пит-стопом, но отказалась от него из-за трафика и потери позиций после ранней остановки. В итоге «Ред Булл» остался без пилотов в топ-8, а выступление Цуноды ограничилось 16-м местом после старта с пит-лейна.

Однако в «Ред Булле» уверены, что эта неудача — единичная.

«Но мы думаем, что знаем, что пошло не так», – добавил Марко.

«Шины не работали. Учитывая это, речь идет только об этих выходных. Не думаю, что это повторится, если это действительно было причиной».

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