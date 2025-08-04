Манчестер Юнайтед готов продать Хойлунда за 30 млн фунтов

Манчестер Юнайтед решил выставить на продажу форварда Расмуса Хойлунда, оценив его в 30 миллионов фунтов. Об этом сообщает euro.com.ua.

В 2023 году «МЮ» приобрел 22-летнего датчанина у «Аталанты» за рекордные 78 миллионов евро. Однако молодой форвард так и не смог продемонстрировать свой потенциал в составе «Красных дьяволов». В связи с этим клуб сейчас ищет нового центрального нападающего.

В прошлом сезоне Хойлунд смог забить 10 голов и сделать 4 результативные передачи. Несмотря на эти достижения, его выступления не оправдали ожиданий клуба.

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