Марта Костюк – Елена Рыбакина: прогноз на матч WTA 1000

5 августа в 01:00 по киевскому времени в рамках четвертьфинала турнира WTA 1000 в Монреале состоится встреча между украинской теннисисткой Марта Костюк (WTA 28) и казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной (WTA 12). Трансляция будет на сайте wtatv.com. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Марта Костюк: победы через трудности

В текущем сезоне Марта Костюк не смогла продемонстрировать высокие результаты, не выйдя за пределы четвертьфинала на нескольких турнирах, включая Доху, Мадрид и теперь Монреаль. Однако несмотря на серию поражений в предыдущих матчах, она вновь продемонстрировала свою стойкость и волю к победе.

В Монреале Костюк выиграла все свои матчи в трех сетах. Она прошла чешку Маркету Вондроушову (2:6, 6:3, 6:2), австралийку Дарью Касаткину (3:6, 6:3, 7:6), а в последнем матче одержала победу над американкой Маккартни Кесслер (5:7, 6:3, 6:3). Эти победы показывают, что украинка способна бороться до последнего и настраиваться на сильных соперников. Теперь Марта будет бороться за победу в матче с Рыбакиной и постарается отомстить за свою землячку Даяну Ястремскую.

Елена Рыбакина: проблемы и амбиции

Елена Рыбакина в текущем сезоне также не в лучшей форме и выпала из топ-10 мирового рейтинга. Несмотря на это, у спортсменки есть опыт и сила для возвращения в число лучших теннисисток мира. В Монреале она стартовала с победы над американкой Баптист (6:4, 6:3), затем одержала победу над румынкой Кристиан Жаклин (6:0, 7:6), а в последнем матче пережила сложное испытание в поединке с Даяной Ястремской, выиграв 5:7, 6:2, 7:5.

Елена Рыбакина хорошо играет на своей подаче, но у неё есть проблемы с приёмом. Костюк может оказаться неудобной соперницей для теннисистки из Казахстана, учитывая её игру в трёхсетовых поединках.

Личные встречи

На данный момент счет в очных противостояниях между Костюк и Рыбакиной равный — 2:2. Последний матч между спортсменками состоялся в прошлом году в финале турнира в Штутгарте, где победу одержала Рыбакина. На харде же преимущество на стороне Костюк — 2:1.

Прогноз на матч

Букмекеры ставят на Рыбакину как фаворита матча, что объясняется её стабильностью и более высоким местом в рейтинге. Однако Костюк точно способна оказать сопротивление, и многое будет зависеть от её боевого настроя и готовности бороться до конца.

Ставки на победу Рыбакиной оцениваются с коэффициентом 1.55, но матч обещает быть напряжённым и непредсказуемым.

Напомним, мы также писали о том, что Свитолина победила Анисимову в Монреале.