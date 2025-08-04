Хамрун – Маккаби: прогноз на матч квалификации Лиги Европы

5 августа в 20:00 по киевскому времени состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором мальтийский «Хамрун» встретится с израильским «Маккаби Тель-Авив». Анонс подготовлен редакцией euro.com.ua.

Хамрун: победа в Мальте и проблемы на международной арене

В Мальтийской Премьер-Лиге «Хамрун» продемонстрировал отличные результаты, набрав 28 очков за 16 матчей второго этапа чемпионата и заняв 1-е место. Это позволило команде выйти в плей-офф, где они одержали победы над «Флориану» и «Биркиркару», став чемпионами страны. Благодаря этому успеху клуб получил право участвовать в отборе Лиги чемпионов.

В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы мальтийцы одолели литовский «Жальгирис», однако во 2-м раунде команда была разгромлена киевским «Динамо» с общим счётом 6:0. Это поражение подорвало их уверенность перед матчем с «Маккаби Тель-Авив».

Маккаби Тель-Авив: чемпион Израиля и разочарования в Кубке

«Маккаби Тель-Авив» стал чемпионом Израиля, набрав 80 очков за 36 матчей и опередив «Хапоэль Беер-Шеву» на 2 очка. Однако клуб не смог завоевать Кубок Израиля, вылетев в 1/8 финала от «Маккаби Бней-Райна», а также проиграв матч за Суперкубок тому же «Хапоэлю Беер-Шеве».

Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Маккаби» проиграл кипрскому «Пафосу» с общим счётом 1:2. Этот результат заставляет клуб искать новые возможности для успеха в Лиге Европы.

Победитель этой пары в следующем раунде встретится с неудачником дуэта «Динамо» – «Пафос».

Интересные факты

В последних 8 выездных матчах «Маккаби Тель-Авив» одержал 6 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение.

В прошлом сезоне «Маккаби Тель-Авив» стал лучшей командой по забитым голам в чемпионате Израиля (86 голов).

В 4-х официальных матчах текущего сезона «Хамрун» пропустил 8 голов, при этом только в одном матче они сохранили ворота в неприкосновенности.

Прогноз

Букмекерские организации отдают предпочтение «Маккаби Тель-Авив», рекомендуя ставить на их победу с форой -1. Коэффициент на этот исход составляет 1.64.

Напомним, мы также писали о том, что Шахтёр и Динамо узнали соперников в ЛЕ.