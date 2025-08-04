19-летний голкипер "Кривбаса" пропал после сборов

19-летний вратарь футбольного клуба “Кривбас” Игорь Омельченко не вернулся в Украину после летних тренировочных сборов клуба в Словении. Об этом сообщает редакция euro.com.ua.

На данный момент местонахождение Омельченко остается неизвестным. По информации Бурбаса, команда вернулась из Словении более недели назад, но в числе возвращающихся не было основного вратаря молодежной команды прошлого сезона — Игоря Омельченко. Этот 19-летний футболист уже несколько раз попадал в заявку на матчи Украинской Премьер-Лиги, что делает его перспективным игроком.

“Уже неделю как команда вернулась со сборов, но один из игроков не вернулся. Это основной вратарь молодежной команды прошлого сезона, 19-летний Игорь Омельченко, который даже несколько раз попадал в заявку на матчи УПЛ. Футболист перспективный”, — сказал Бурбас.

Как сообщаю журналисты, Омельченко “пропал” прямо посреди сборов и не вышел на связь. По слухам, он может быть готов завершить свою карьеру и даже пожертвовать контрактом с “Кривбасом”, несмотря на возможные санкции, которые могут быть ему применены.

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