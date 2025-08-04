Интер Майами сообщил о травме Лионеля Месси

Футбольный клуб «Интер Майами» официально опубликовал информацию о травме своего форварда и капитана Лионеля Месси. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

38-летний аргентинец получил мышечное повреждение, из-за которого он не сможет играть за команду в ближайшее время. По данным источников, Месси почувствовал дискомфорт в мышцах во время вчерашнего матча Кубка Лиг против «Некаксы», что вынудило его покинуть поле.

«Сегодня клуб «Интер Майами» опубликовал информацию о состоянии здоровья капитана команды Лео Месси. Месси прошел медицинское обследование для оценки степени дискомфорта в мышцах, который он почувствовал во время вчерашнего матча Кубка Лиг против Некаксы. Результаты подтвердили незначительное повреждение мышц правой ноги. Разрешение на возвращение в игру будет зависеть от клинического прогресса и реакции на лечение», — говорится в заявлении клуба.

Месси получил травму во время матча второго тура Кубка Лиг против «Некаксы» (3:2). Чемпион мира 2022 года находился на поле всего 11 минут, после чего был вынужден покинуть игру из-за повреждения.

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