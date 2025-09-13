Реал Мадрид остался в меньшинстве. Судья дал красную карточку экс-одноклубнику Забарного

"Реал" остался в меньшинстве в матче против "Реал Сосьедада".

На 32-й минуте красную карточку получил защитник клуба Дин Хейсен. "Реал Сосьедад" отбился от атаки соперников, и хозяева поля пошли в контратаку.

Испанский защитник "Реала" положил руку на плечо Оярсабалю и тот упал на газон. Судья удалил новичка клуба.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

К слову, это вторая красная карточка Хейсена за "Реал". Первую он получил во время Клубного чемпионата мира, в матче против "Боруссии Д".

На момент написания новости, "Реал Мадрид" побеждает "Реал Сосьедад" со счётом 2:0.

www.ua-football.com