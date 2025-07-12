Президент "Спортинга" отреагировал на непоявление звёздного игрока клуба на предсезонке

Федерико Варандас высказался по ситуации с Виктором Дьёкерешем.По его словам, игрока не продадут ниже справедливой стоимости и заверил, что нападающий извинится перед клубом и выплатит штраф.

"Если они не хотят платить Виктору справедливую рыночную стоимость, нас это вполне устроит на ближайшие три года.

Такая стратегия также усложняет уход игрока. Никто не стоит выше интересов клуба. Кем бы они ни были.

Мы спокойны. Все решится закрытием рынка, крупным штрафом и извинениями перед группой", – сказал президент клуба.