Уимблдон. Кэш и Гласпулл – первый британский дуэт за 89 лет, который выиграл парный трофей

На турнире в Великобритании состоялся финальный матч в парном разряде



Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул в решающем матче обыграли австралийца Ринки Хиджикату и Давида Пела из Нидерландов – 6:2, 7:6(3). Отметим, что в четвертьфинале британцы победили прошлогодних чемпионова Харри Хелиёваару и Генри Паттена, отыграв три матчбола.

Кэш и Гласспул в этом году сыграли 18 матчей на траве и одержали 17 побед. Перед Уимблдоном теннисисты дошли до финала на турнире ATP 250 в Хертогенбосе и выиграли титул на турнирах ATP 500 в Лондоне и ATP 250 в Истборне. Для игроков это шестой совместный титул, в том числе пятый в этом сезоне.

Джулиан и Ллойд записали в свой актив дебютный трофей на турнирах Grand Slam в первом финале на соревнованиях такого уровня. Они стали первым британским дуэтом с 1936 года, который выиграл титул на домашнем “мэйджоре”.

Кэш и Гласспул – четвертый и пятый британцы в Открытой Эре соответственно, которые победили в парном разряде Уимблдона (после Джонатана Мэррея, Нила Скупски и Генри Паттена), а также седьмой и восьмой британцы соответственно, которые стали чемпионами в паре в целом на турнирах Grand Slam.



Фото: Getty Images.

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