Экс-первая ракетка мира Наоми Осака рассказала, как переживает ситуацию с пожарами в Калифорнии



Японская теннисистка уже несколько лет живёт в Лос-Анджелесе

«Если честно, я не думаю, что мне удается держать фокус наилучшим образом, но, в конце концов, я выиграла, так что, пожалуй, это приемлемый результат. Это очень сложно для меня, потому что, не знаю, сейчас это труднее, чем раньше, поскольку теперь я воспринимаю свой дом настоящим домом, ведь он наполнен воспоминаниями о дочери. Там много вещей, которые имеют для меня большое значение, разных памятных мелочей. Например, если ты попросишь кого-то пойти в твой дом и взять какие-то вещи, ты не можешь забрать их все. Поэтому это действительно трудно. Я не нахожусь там, поэтому не знаю, насколько все плохо или как плохо может стать. Но самое большое, за что я благодарна, – это то, что все в моей семье в безопасности.

Могу ли я совмещать мысли о теннисе и мысли о пожарах? Ну, я прекрасно умею делать несколько дел одновременно. Я делаю и то, и другое. Я проверяю карту лесных пожаров каждый раз, как только появляется такая возможность, чтобы увидеть, что происходит. Также у меня есть друзья в Лос-Анджелесе, но они в безопасности. Один из них даже улетел в Нью-Йорк, так что… Не знаю, это действительно сложно. Мне также кажется, что возвращаться в Лос-Анджелес сразу после турнира будет нелегко. Я не думаю, что сейчас там достаточно безопасно. Это немного неопределённая ситуация, но она также мотивирует меня оставаться здесь так долго, как только смогу».

Пожары в Лос-Анджелесе, начавшиеся 7 января, привели к одним из наиболее масштабных разрушений в истории подобных бедствий. Около 180 тыс. человек были эвакуированы, сгорело примерно 10 тыс. строений. Официально известно о 24 погибших.

btu.org.ua