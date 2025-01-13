Количество европейских Гран При планируется сократить

В календарь сезона 2025 года включены девять европейских этапов, однако в Формуле 1 планируют ещё сократить количество гонок в Европе. Об этом рассказал президент Гран При Бельгии Мельхиор Вателе, комментируя продление контракта с трассой Спа.

Мельхиор Вателе: «Я очень доволен тем, что нам удалось подписать контракт. Переговоры получились очень сложными из-за того, что в Формуле 1 хотят оставить только восемь Гран При в Европе. В таких условиях было достаточно сложно подписать постоянный контракт на длительный срок».

Новый контракт со Спа гарантирует проведение гонки в 2026-м, 2027-м, 2029-м и 2031-м, а в 2028-м и в 2030-м её место займёт другой этап. Однако Вателе добавил, что при определённых обстоятельствах этап в Спа останется в календаре и в эти два года.

«Не факт, что в 2028-м и в 2030-м в Бельгии не будет Гран При, – продолжает Вателе. – По своему духу соглашение предусматривает, что мы проведём, по меньшей мере, четыре гонки. В 2028-м и в 2030-м Гран При может пройти в другой стране, но может и остаться в Бельгии».

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