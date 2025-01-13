Усик изменил прогноз на возможный мегафайт между Джошуа и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик изменил прогноз на возможный мегафайт между британскими звездами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, который в очередной раз объявил о завершении карьеры.

«Кто победит в поединке между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри? Мой друг «жадное пузо», он должен выиграть. Но Джошуа тоже может это сделать», – сказал Усик.

В последнем прогнозе Усик предсказал победу Джошуа над Фьюри судейским решением.

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Ранее легенда бокса Леннокс Льюис назвал единственный бой, который еще должен провести Тайсон Фьюри. Льюис тоже бы хотел увидеть долгожданный поединок между звездными супертяжами из Британии.

sport.ua