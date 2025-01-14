Карлос Алькарас: “Первый матч сезона всегда непредсказуем. Я был достаточно уверен, что все будет хорошо, но ты никогда не знаешь наверняка”

Третья ракетка мира Карлос Алькарас поделился впечатлениями о своем стартовом матче на Открытом чемпионате Австралии, в котором он в трех сетах победил представителя Казахстана Александра Шевченко



– Карлос, как бы вы оценили свое выступление сегодня?

– Думаю, я показал отличный уровень. Честно говоря, первый матч сезона всегда непредсказуем. Я был достаточно уверен, чтобы думать, что все будет хорошо, но ты никогда не знаешь наверняка. Я очень, очень доволен уровнем, который я сегодня продемонстрировал, и всем, что я сделал. Но я хотел бы играть еще лучше в следующем круге.

– Вы начали матч очень уверенно, но потом был короткий период, когда игра пошла не по вашему сценарию. Как вы справляетесь с такими ситуациями и о чем думаете, чтобы вернуть игру в нужное русло?

– Это то, над чем я работаю. Когда все идет хорошо, ты доволен, все складывается правильно, но важно не допустить, чтобы это изменилось к худшему. В такие моменты я думаю, как бы это вернуться к хорошей игре (улыбается). Я понимал, что должен сохранять концентрацию, быть в отличном ритме. Я знал, что если я это сделаю, то и уровень тенниса снова будет хорошим. Это то, что всегда есть в моей голове: не сердиться, а пытаться вернуть свой ритм. Именно это я и пытался сделать во втором сете. Как я уже говорил, это первый матч сезона. Думаю, то, что произошло, вполне нормально – потерять концентрацию на некоторое время. Но я хочу, чтобы этого больше не повторялось в следующем раунде.

– Ранее вы упоминали о подаче и том, что хотите ее улучшить. Как вам это удалось сегодня?

– У меня немного были с этим трудности. Это то, о чем я все еще думаю. Когда я готовлюсь к подаче, в голове возникает много мыслей. Я хочу, чтобы все стало более естественным. Сегодня у меня были проблемы с процентом первой подачи. Это тот показатель, который я хотел бы повысить. Надеюсь, что в ближайшие дни все будет лучше.

– Ваш следующий соперник – Йошихито Нишиока. Каким вызовом это станет для вас?

– Я знаю, что Нишиока – сложный соперник. Я просто постараюсь показать хороший теннис, применять на корте те вещи, над которыми работаю, и чувствовать себя более комфортно и уверенно. Это будет очень интересный матч. Я буду готов. Я сосредоточусь на своей игре, на своем стиле. А дальше посмотрим.



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