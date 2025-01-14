Тур неожиданных ничьих грандов. Итоги 20-го тура Серии А

Отдых не помог фаворитам

Getty Images/Global Images Ukraine

20-й тур Серии А должен был стать успешным для грандов. Они отдыхали посреди недели, некоторые не играли 8-9 дней подряд. Но получилось иначе – из первых десяти команд в турнирной таблице лиги победили лишь две.

"Интер" и "Наполи"

Два победителя и расположились на двух первых местах в лиге. "Интер" и "Наполи" играли против соперников, доставивших им неприятности в первом круге, и сумели справиться. Первый, как и тогда, победил "Венецию" из зоны вылета со счетом 1:0, как и тогда, спасшись от ничьи на последних секундах. Второй взял реванш за 0:3 от "Вероны", стоящей прямо над той зоной.

В предыдущем матче лиги "Интер" победил в гостях со счетом 3:0, менее месяца тому в лиге победил в гостях со счетом 6:0, в конце ноября победил в лиге в гостях со счетом 5:0. На этот раз вышло 1:0, гораздо тяжелее. Но главное – победа. Еще и после болезненного разочарования в финале Суперкубка. Еще и без Тюрама, Чалханоглу, Мхитаряна, Димарко, Биссека в стартовом составе.

На 16-ой минуте центральный защитник Дармиан сумел неуклюже затолкать свой второй гол с августа. А далее чемпион кое-что создал, но и кое-что пропускал, как удары в стойку и в Зоммера. Неубедительная игра. Но шестой гостевой матч в лиге без пропущенных подряд впервые в его истории.

Симоне Индзаги указывал на травмы, на потерю сил в Суперкубке и разочарование после него и потому доволен результатом в Венеции и не слишком хотел говорить об игре.

"Наполи" победил гораздо уверенее. Играл собранно, сразу же забил, пусть и с рикошета от стойки во вратаря соперников, продолжал давить дальше и не успокоился, пока не забил второй на 61-ой минуте. К тому времени счет по ударам по воротам был 12:3, по владению мячом – 71:29. В итоге он и не пропустил в 12-ый раз в сезоне, чего не было в первых 20-ти матчах 43 года.

Справился он без Хвичи Кварацхелии, не игравшего из-за требований трансфера. Буря вокруг него могла легко отвлечь, но не отвлекла. И без защитников Буонджорно и Оливеры. Справился, несмотря на ноль ударов в створ ворот в первом тайме. Оставив соперника на нуле таких до своего второго гола. Потому Антонио Конте доволен солидностью, сплоченностью и сконцентрированностью команды.

Андре-Франк Замбо Ангисса праздновал гол, показывая надпись в честь 13-летнего болельщика команды Даниэле, близкого к команде, скончавшегося от тяжелой болезни несколько дней назад. После матча игроки заявляли, что играли для Даниэле.

"Болонья" – "Рома"

Центральный матч тура состоялся в Болонье. В нем обе команды могли сократить отставание от Топ-6. Но "Болонья" упустила второй матч подряд в самой концовке – ничью с "Вероной", победу здесь. Винченцо Итальяно в отчаянии говорил лишь об этом. "Рома" же не выиграла в 17-ом матче в гостях подряд во всех турнирах, в 13-ом в лиге. И Клаудио Раньери был доволен, что вытащила ничью.

В апреле "Рома" уже играла против "Болоньи" сразу после победы над "Лацио". И проиграла в одни ворота. Дома. Сейчас хотя бы спаслась от поражения, пусть и на 98-ой минуте с пенальти. Раньери очень доволен характером команды, говорит, что она жива. Так и есть. Но с сентября нет даже двух побед подряд в лиге. А Итальяно на стену лезет из-за постоянных пропущенных в концовке.

Матч получился очень интересным, очень эмоциональным. С 12-ю ударами в створ ворот. Но точности не хватало. Два гола забиты с пенальти, один – с грубой ошибки вратаря Скорупски, еще один был плохим ударом, который вратарь Свилар чуть не отбил. "Рома" пропустила дважды за семь минут после забитого, "Болонья" так потеряла победу. Менталитета победителя не хватает обеим.

"Болонья" не проигрывает "Роме" в четвертом домашнем матче подряд, а на всех полях даже прерывает серию из трех побед над ней. Кому-либо она проиграла дома с марта в лиге лишь однажды, но ничьих в таких матчах многовато – уже пять в этом сезоне. У "Ромы" в гостях ничьих также много – шесть, а побед нет, но на этот раз она хотя бы спаслась от поражения на выезде.

"Торино" – "Ювентус"

Теоретически центральным матчем тура было Туринское дерби. Правда, оно казалось слишком предсказуемым – 16 побед "Ювентуса" и пять ничьих в предыдущем 21-ом на всех полях, семь побед и две ничьи в предыдущих девяти на поле "Торо". Однако на этот раз мы получили настоящее дерби – с дракой уже на второй минуте, с удалениями обоих главных тренеров. И ничейный результат.

Эта ничья, конечно, в пользу "Торино". Для него не проиграть пятый матч из последних шести – достижение, даже при четырех ничьих. Тем более – не проиграть дерби. После раннего пропущенного он не стушевался, а доминировал и нашел заслуженный гол в раздевалку, во втором тайме отчаянно оборонялся, сумел удержаться под серьезным давлением.

Ну а для "Ювентуса" шестая ничья в семи последних матчах лиги, шестой матч лиги подряд с пропущенными, очередной матч в сезоне, в котором не удержано преимущество (12 очков в сезоне уже потеряны при преимуществе в счете) – неудача. Тьяго Мотту обвиняли в отсутствии у него и его команды ДНК "Ювентуса". Дерби с потерей преимущества, с пропущенным лишний раз доказало это.

Мотта признал, что его команда слишком отошла назад после раннего гола, что во втором тайме не была безжалостной перед воротами соперника, не была агрессивной при голе соперника. А Тон Коопмейнерс, шестой капитан "Ювентуса" в сезоне, заявил, что его команде не хватает всего, что она должна чувствовать ответственность и острую потребность победы в каждом матче.

Даже слова Паоло Ваноли, разочарованного тем, что его "Торино" не хватало смелости во втором тайме – камень в огород "Ювентуса". Поскольку если "Торо" чувствует, что "Юве" можно переиграть – ситуация в "Юве" не лучшая.

Семь побед, 12 ничьих. Рекорд всей лиги всех времен по ничьим в первых 19-ти матчах сезона. 33 очка – худший показатель "Ювентуса" на этой стадии сезона за последние 14 лет и второй худший – за последние 25.

"Милан"

"Милан" желал на волне победы в Суперкубке, на волне нового главного тренера Сержиу Консейсау начать побеждать и в лиге. Но в первом его матче в Серии А не сумел переиграть дома команду из зоны вылета. Теперь он с пятью ничьими и лишь двумя победами в восьми последних матчах лиги на всех полях, четырьмя ничьими и лишь одной победой в последних шести домашних матчах лиги.

Причем в последних трех домашних матчах в лиге "россонери" не помогли 21-24 удара по воротам. Впрочем, Консейсау не стал акцентировать внимание ни на этих ударах, ни на 69-ти процентах владения мячом. Заявляя, что первый тайм матча против "Кальяри" был худшим в его тренерской карьере, а улучшение во втором было недостаточным. Говорил о медленной игре, провальных отрезках.

Такие слова слишком жестки, поскольку героем матча был вратарь "Кальяри" Элиа Каприле. С помощью стойки и перекладины. Но факт в том, что "Милан" не умеет побеждать. В первом тайме и вовсе лучший сейв совершил его вратарь Маньян. А во втором тот же Маньян подвел, не вытащив простой удар через четыре минуты после гола его команды.

"Аталанта", "Лацио"

"Аталанта" и "Лацио" вынуждены были оставить позади блестящие серии – 11 побед в лиге, 11 побед в 12-ти матчах во всех турнирах – и останавливать сползание. Первая отыгралась против второго в лиге лишь на 88-ой минуте (1:1) и затем безропотно вылетела из Суперкубка. Второй проиграл Римское дерби. Но обе команды остановить сползание не сумели. Вновь сыграв вничью.

В Удине "Аталанта" еще и не забила в лиге впервые за 16 матчей. Хотя бы не проиграла там в 14-ом подряд. Но для победы ничего не сделала. Ее худший матч в сезоне в атаке. Оправдается ли отсутствием единственных форвардов – Ретеги и Скамакки? Хотя 1:9 в первом тайме по ударам по воротам, сейвы Карнезекки, два попадания "Удинезе" в каркас ворот – дело не только в атаке.

Джан Пьеро Гасперини просто признал, что соперник был сильнее, быстрее, мощнее, и его команде повезло не проиграть.

"Лацио" также в некоторых отрезках матча против "Комо" повезло не пропустить. Хотя в других он мог и добыть победу. С 58-ой минуты он играл вдесятером. Пропустил один, но мог и забить. И Марко Барони очень хвалил подопечных за собранность и боевитость. Но ведь итог – с начала декабря в лиге "орлы" одержали в семи матчах лишь две победы. В последних трех – ни одной.

Травмы мешали. Кастельянос, Дзакканьи, Хила – несомненные игроки стартового состава, Нослин, Педро, Патрик, Весино могли бы помочь. Таварешу пришлось выходить лишь на замену. Слева в атаке пришлось играть опорнику Деле-Баширу. Но все же дома против аутсайдера, еще и на 125-летие клуба, ожидаешь другие игру и результат.

"Фиорентина"

Другие гранды хотя бы сыграли вничью. "Фиорентина" же и вовсе проиграла. Еще и последней команде лиги, которая сама проиграла пять своих предыдущих матчей. Проиграла все, "Монца", правда, со счетом 1:2, то есть боролась. Да и перед двумя последними 1:2 сменила тренера и на энтузиазме ожидала скорую победу. Но куда поделся энтузиазм "фиалок", борющихся за зону Лиги Чемпионов?

Три удара по воротам в первом тайме и ноль – в створ. И это при большом преимуществе по владению мячом. Привезенный гол в раздевалку из-за плохо выбитого мяча. Пропущенный второй в контратаке при своем давлении. Вновь давление и владение мячом, но слабый креатив. Реализованный пенальти, но не реализованный супермомент и пропущенные контратаки – слабое выступление "фиалок".

Они проигрывают четвертый матч из последних пяти в лиге при ничьей, выцарапанной на 87-ой минуте. Это похоже на развал. Хотя Раффаэле Палладино не желает включать сигнал тревоги, не желает впадать в депрессию. А просто признает плохую игру своей команды в Монце, плохую командную собранность, плохую сконцентрированность, недостаток голода. Он хвалит соперника.

Интересный вопрос ему задали об Эдоардо Бове. После его вылета из-за медицинских проблем команда в плохом стиле переиграла "Кальяри" и затем выдала нынешнюю серию. Палладино согласился, что без Бове команда потеряла баланс, поскольку этот игрок давал ей аспекты игры, которых у нее нет. Он надеется, что новичок Фолоруншо, вышедший на замену, подхватит знамя.

"Лечче" и "Дженоа" одержали важные победы. Первый впервые в сезоне забил три мяча в одном матче, еще и сделал это в гостях. Повел на 11-ой минуте со счетом 2:0 и далее при обмене ударами преимущество удержал. Затянув "Эмполи" в борьбу против вылета. А вторая лишь с одним поражением в десяти последних турах. Несмотря на смену тренера и владельца. Игра бледная, ну и что?

Лучший игрок и вратарь тура – Элиа Каприле ("Кальяри"). Январский новичок, но уже остановил "Милан"

Прорыв тура – "Рома". Спаслась от поражения на 98-ой минуте

Разочарование тура – гранды. Отдых не помог

Лучший тренер тура – Коста Руньяич ("Удинезе"). Полностью переиграл "Аталанту"

1

"Наполи"

20 15 2 3 32-12 47 2

"Интер"

18 13 4 1 46-15 43 3

"Аталанта"

19 13 3 3 43-20 42 4

"Лацио"

20 11 3 6 34-28 36 5

"Ювентус"

19 7 12 0 31-16 33 6

"Фиорентина"

19 9 5 5 32-20 32 7

"Болонья"

18 7 8 3 27-23 29 8

"Милан"

18 7 7 4 27-18 28 9

"Удинезе"

20 7 5 8 23-28 26 10

Рома

20 6 6 8 28-26 24 11

"Дженоа"

20 5 8 7 17-27 23 12

"Торино"

20 5 7 8 20-25 22 13

Лечче

20 5 5 10 14-32 20 14

"Эмполи"

20 4 8 8 19-25 20 15

Комо

19 4 7 8 21-31 19 16

"Парма"

20 4 7 9 25-35 19 17

Верона

20 6 1 13 24-44 19 18

"Кальяри"

20 4 6 10 19-33 18 19

Венеция

20 3 5 12 18-33 14 20

Монца

20 2 7 11 19-28 13

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

www.ua-football.com