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Футбол

Полесье будет фигурировать в жеребьевке 3-го раунда квалификации ЛК. Благодаря рейтингу соперника есть посев. Потенциальные соперники

Формально здесь также Днепр-1

Полесье будет фигурировать в жеребьевке 3-го раунда квалификации ЛК. Благодаря рейтингу соперника есть посев. Потенциальные соперники

polissyafc.com

    • Определились все участники второго квалификационного раунда Лиги конференций, сформированы все игровые пары.

    Однако перед матчами этой стадии будет жеребьевка третьего квалификационного раунда, в которой будет фигурировать пара с участием "Полесья" – "Олимпия"/"Полесье". Благодаря рейтингу словенцев эта пара вошла в посев, соперник победителя словенско-украинского противостояния сыграет в следующем раунде с не сеяным соперником.

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    В Лиге конференций формально остается и "Днепр-1". Он также будет фигурировать в жеребьевке третьего квалификационного раунда, также будет в посеве. Потенциальные соперники – почти те же, что у "Полесья" (за одним исключением).

    Потенциальные соперники "Полесья" (и "Днепра-1") в третьем квалификационном раунде Лиги конференций

    Полесье будет фигурировать в жеребьевке 3-го раунда квалификации ЛК. Благодаря рейтингу соперника есть посев. Потенциальные соперники

    Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций состоится в понедельник, 22-го июля.

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