ВИДЕО. Усик высказался об атаке на Охматдет. Он лично увидел разрушения

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик впервые после победы над британцем Тайсоном Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона вернулся в Украину.

Александр решил лично оценить разрушения корпуса больницы Охматдет, в которую недавно попала российская ракета. Украинский боксер прокомментировал визит в детскую больницу.

«Мир должен видеть наше горе, огромные разрушения, которые нанесла Украине россия. Мир должен видеть, как сплочен и объединен украинский народ. Более 300 человек были ранены в Охматдете. Желаю всем скорейшего выздоровления. Спасибо каждому, кто помогает», – сказал Усик.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua