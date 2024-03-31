Sky Sports

Вечером 31 марта в Лондоне пройдет вечер бокса с интересным поединком.

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В главном событии на ринг выйдут Фабио Уордли (17–0, 16 KO) и Фрейзер Кларк (7–0, 6 KO).

Это будет бой за звание чемпиона Великобритании и Британского Содружества в супертяжелом весе.

Кларк vs Уордли – равная битва. На кону – статус топ-проспекта Британии

Фабио Уордли – Фрейзер Кларк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямая трансляция шоу начнётся 31 марта в 21:00 по Киеву, главный бой начнется около полуночи.

Видеотрансляцию проводит телеканал Sky Sports.

Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка

Файткард шоу в Лондоне

Фабио Уордли (17–0, 16 KO) – Фрейзер Кларк (7–0, 6 KO)

Виддал Райли (10–0, 6 КО) – Микаэль Лаваль (17–1, 11 KO)

Бен Уиттакер (6–0, 5 KO) – Леон Уиггинс (7–1, 2 КО)

Флориан Марку (13–0–1, 8 KO) – Крис Конго (14–2, 7 KO)

Ален Бабич (11–1, 10 KO) – Стив Робинсон (6–2, 4 КО)

Каллум Симпсон (13–0, 9 KO) – Дулла Мбабе (34–13–1, 29 КО)

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