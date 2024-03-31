Вечером 31 марта в Лондоне пройдет вечер бокса с интересным поединком.
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В главном событии на ринг выйдут Фабио Уордли (17–0, 16 KO) и Фрейзер Кларк (7–0, 6 KO).
Это будет бой за звание чемпиона Великобритании и Британского Содружества в супертяжелом весе.
Кларк vs Уордли – равная битва. На кону – статус топ-проспекта Британии
Фабио Уордли – Фрейзер Кларк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прямая трансляция шоу начнётся 31 марта в 21:00 по Киеву, главный бой начнется около полуночи.
Видеотрансляцию проводит телеканал Sky Sports.
Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка
Файткард шоу в Лондоне