Появился претендент на бой с победителем мегафайта Фьюри – Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Промоутер Дэвид Хиггинс, который представляет интересы временного чемпиона WBO в супертяжелом дивизионе Джозефа Паркера, заявил, что его клиент претендует на бой с победителем мегафайта между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Хиггинс напомнил, что Паркер отобрал у Чжана Чжилея временный титул WBO, а «это значит, что он автоматически обязательный претендент для Усика и Фьюри».

Напомним, поединок за абсолютный титул в хэвивейте между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

sport.ua