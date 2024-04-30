Гравці «Денвера» вийшли на розминку перед четвертим матчем з «Лейкерс» в шльопанцях

28 квітня «Лейкерс» перемогли «Денвер» у четвертій грі плей-оф з рахунком 119:108.

Гравці «Наггетс» вийшли на розминку перед четвертим матчем з «ЛАЛ» в шльопанцях.

«Ми безперечно не хочемо, щоб здавалося, ніби ми ставимося до когось легковажно, і я сподіваюся, що так не здалося. У нас просто не було наших кросівок.

Так, у мене не було кросівок для розминки. Думаю, що автобус, у який завантажили взуття, приїхав останнім. Думаю, сталася деяка плутанина, тому все, що я мав, це шльопанці.

Нам сказали, що або ми пропускаємо розминку, або виходимо в шльопанцях. Я розумів, що люди, мабуть, нададуть цьому великого значення, але це сталося лише тому, що хтось забув покласти кросівки у потрібний автобус», – сказав форвард.

Фото: AP News, Fox News

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