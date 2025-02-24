Сборная Украины на выезде уверенно обыграла Португалию в заключительном матче отбора на Евробаскет-2025

Утешительная победа для сине-желтых, которые ранее досрочно лишились шансов выйти на континентальное первенство

Сборная Украины одержала гостевую победу над Португалией (88:60) в заключительном матче отбора на Евробаскет-2025.

Команда Айнарса Багатскиса обеспечила себе семь очков преимущества уже к концу первой четверти, а перед уходом на большой перерыв ее отрыв достиг девяти баллов.

Третья десятиминутка была наиболее впечатляющей в исполнении Украины. С +9 ее преимущество увеличилось до +21, а в заключительной четверти сине-желтые спокойно довели дело до победного конца.

Самым результативным игроком в составе Украины стал Вячеслав Бобров, в активе которого 16 набранных очков.

Увы, но победа над Португалией носит лишь утешительный характер. Все пять предыдущих матчей квалификации Украина проиграла, поэтому досрочно лишилась шансов выйти на континентальное первенство.

Напомним, что ранее в отборе на Евробаскет-2025 сине-желтые, тогда еще под руководством Виталия Степановского, уступили на выезде Словении (73:87) и потерпели поражение от Португалии (77:79), после чего дважды проиграли Израилю (73:86 и 75:88). Уже под руководством Айнарса Багатскиса три дня назад состоялось поражение в поединке против Словении (71:84).

Матчи Евробаскета-2025 примут Кипр, Финляндия, Польша и Латвия. Сам же турнир пройдет с 27 августа по 14 сентября.

Евробаскет-2025, квалификация. Группа А. Шестой тур

Португалия — Украина — 60:88 (17:24, 15:17, 18:30, 10:17)

Украина: Бобров (16 + 5 подборов), Новицкий (13), Лукашов (11 + 5 передач), Ткаченко (11), Близнюк (8 + 7 подборов + 5 передач), Зотов (8), Кличко (7), Конев (5), Пустовой (4), Сыпало (4), Бублик (1).

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