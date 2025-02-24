Дубай. Циципас, Мпетши Перрикар и Попырин одержали победы в стартовый день соревнований

Результаты первого игрового дня на турнире АТР 500 в Дубае



Дубай, ОАЭ • 24 февраля – 1 марта • хард • $3,415,700

Действующий чемпион: Уго Умбер (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Джовани Мпетши Перрикар (Франция) – Чжан Чжичжэнь (Китай) 6:3, 7:6(3)

Стефанос Циципас (Греция, 4) – Лоренцо Сонего (Италия) 7:6(4), 6:3

Карен Хачанов (-) – Даниэл Эванс (Великобритания, WC) 6:1, 6:3

Зизу Бергс (Бельгия) – Азиз Дугас (Тунис, WC) 6:3, 6:3

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Фабиан Марожан (Венгрия) 3:6, 6:3, 7:6(4)

Алексей Попырин (Австралия) – Хади Хабиб (Ливан, WC) 6:2, 6:4

• Джовани Мпетши Перрикар взял реванш у Чжан Чжичжэня за прошлогоднее поражение на “Мастерсе” в Цинциннати. Француз провел первый матч на турнире АТР, после пятисетового поражения от Гаэля Монфиса на Australian Open. Во втором круге Мпетши Перрикар сыграет против победителя матча Даниил Медведев – Ян-Леннард Штруфф.

Роберто Баутиста-Агут одержал вторую победу в трехматчевом противостоянии с Фабианом Марожаном. Для испанца это первая победа в сезоне, которой он прервал свою шестиматчевую безвыигрышную серию.

• Стефанос Циципас впервые за пять лет сыграл на турнире в Дубае (доходил до финала в 2019-2020 годах). Для греческого теннисиста победа над Лоренцо Сонего стала четвертой в четырех очных противостояниях между ними. Следующий матч Циципас проведет против Карена Хачанова, у которого выиграл восемь из девяти очных поединков.

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