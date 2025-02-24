Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

22 февраля в Эр-Рияде состоялось большое шоу бокса под названием The Last Crescendo.

В соглавном поединке сошлись Джозеф Паркер и Мартин Баколе. Новозеландец уже во 2-м раунде нокаутировал оппонента и завершил бой.

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Большой вечер бокса посетил украинский боксер Александр Усик. После боя Усик пообщался с журналистами и назвал главную проблему Мартина Баколе, с которой он вышел на бой.

«Знаете, какая главная проблема Баколе? Его вес. Это очень большая проблема. Из-за него нет хорошего движения», – сказал Усик.

По неофициальным данным Мартин вышел на этот бой с весом 140+ кг.

sport.ua