Хельмут Марко: Ньюи большой поклонник Ферстаппена

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко заявил, что не видит ничего удивительного в интересе Aston Martin к Максу Ферстаппену. По мнению австрийского специалиста, инициатива пригласить Ферстаппена исходит от Эдриана Ньюи.

«Не секрет, что Эдриан Ньюи большой поклонник Макса, поэтому было бы логично, если бы они попытались сделать ему предложение», – заявил Хельмут Марко.

Когда Марко спросили, насколько реальна цифра в один миллиард фунтов стерлингов, который якобы в Aston Martin предложили Ферстаппену за контракт, Хельмут ответил: «Я сомневаюсь в том, действительно ли предложение настолько щедрое, принимая во внимание текущую стоимость акций Aston Martin.

Это высокая ставка, и мы не знаем, существует ли такое предложение».

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