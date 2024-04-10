Рене Росин: У Prema будет отличный состав!

В команде Prema Racing официально подтвердили, что намерены выставить две машины с двигателями Chevrolet на старт сезона IndyCar 2025 года, хотя до него остаётся не так много времени.

На сегодняшней пресс-конференции в Индианаполисе руководители Prema рассказали, как намерены действовать, чтобы успеть решить все задачи, которые стоят перед новой командой IndyCar.

«Фактически я начинаю с чистого листа, – признал Пирс Филлипс, возглавляющий программу Prema в IndyCar. – Нам предстоит решать задачи по приобретению необходимого оборудования, по найму персонала, по обустройству базы команды и т.д. Но мы постараемся объединить американскую и европейскую гоночные культуры и выработать прогрессивные подходы к решению организационных задач вместе с нашими партнёрами из Chevrolet. В общем, сейчас наша главная задача – создать эту новую команду».

«Мы хотим, чтобы у нас был один опытный гонщик IndyCar и один новичок, потому что мы всегда работали с молодёжью, – продолжил Рене Росин, руководитель Prema Racing. – С другой стороны, нас не пугают никакие сценарии, ведь мы должны понять, какой из них открывает перед нашей командой наилучшие возможности.

Ход событий в ближайшую пару месяцев определит наши дальнейшие действия, наши подходы к решению всех стоящих перед нами задач, и уже после этого мы будем готовы поделиться кое-какими новостями.

На экране наших радаров много разных гонщиков, но пока я бы не хотел называть конкретные имена, потому что для начала нам надо как можно лучше наладить работу команды, но обещаю, что скоро вы от нас услышите интересные новости. Думаю, у Prema будет отличный состав!»

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