Роб Смедли: Я из тех, кто не оглядывается назад

Юридическая команда, представляющая интересы Массы, вчера объявила о подаче иска против FIA, FOM и Берни Экклстоуна во поводу результатов Гран При Сингапура 2008 года.

Роб Смедли, который в то время был гоночным инженером Массы, заявил в подкасте Formula For Success, что смирился с тем, что тогда они не выиграли титул, но не возражает против попыток бразильца это оспорить.

Роб Смедли: «Я думаю, что в том сезоне так решили гоночные боги. Но Фелипе – один из моих лучших друзей, если он решил эти заняться, на то его воля.

Я из тех, кто никогда не оглядывается назад. Меня не волнует, что было вчера, для меня важнее, что будет сегодня, завтра, и как я могу на это повлиять.

Было бы здорово выиграть чемпионат мира в 2008 году. Мы не выиграли, Льюис выиграл, и парень, набравший больше очков в конце сезона, заслуживает победы, как бы эти очки ни начислялись. Таковы гонки.

Иногда вам везет, и вы получаете очки, которые не должны были получить, иногда – нет, и тогда с вас снимают очки, которых вы заслуживали. В этом смысл, поэтому чемпионат мира состоит из множества гонок. По ходу сезона всё выравнивается.

Я не знаю, как всё закончится. Я буду наблюдать за этим издалека, и мы увидим, к чему это приведет».

Источник