Днепр-1 не смог одолеть ЛНЗ Черкассы в 21 туре УПЛ

Матч со многими моментами стал нерезультативным

Фото — СК Днепр-1

В матче-открытии 21 тура Украинской Премьер-лиги по футболу один из лидеров турнира СК Днепр -1 на выезде сыграл вничью с ЛНС Черкассы. Игра завершилась со счетом 1:1.

Первая половина прошла без забитых голов. А в начале второго тайма Рамик Гаджиев прошел по флангу и вырезал корнер в штрафную, голкипер хозяев Юрий Пеньков в падении выбил мяч и попал в своего игрока. Этим воспользовался Александр Филиппов, с нескольких метров забивший первый гол во встрече.

После розыгрыша углового балканский центрбек Хайдин Салиху сравнял счет, открыв счет своим голам в Украине, а возможно и на профессиональном уровне. После этого черкащане издали ударный отрезок с большим количеством голевых моментов. Но новых забитых голов во встрече не было.

Чемпионат Украины – УПЛ

21 тур, 12 марта

ЛНЗ Черкассы — СК Днепр-1 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 48' Филиппов, 1:1 57' Салиху.

ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Муравский, Салиху, Каплиенко, Рыбалка, Бар, Яшари ( Олейник 88), Шестаков (Наумец 84), Хобленко (Прядун 84), Г. Пасич

Днепр-1: Волынец, Мирошниченко, Адамюк, Сарапий, Горбунов (Мельниченко 78), Пихаленок, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Очеретько (Гаджиев 48), Филиппов (Кивинда, Баденко 84)

Накануне игры сообщали, что футболистам днепрян не выплачивают зарплату уже три месяца. .

Напомним, в прошлом 20 туре Днепр-1 сенсационно уступил Движению. А ЛНС расписал мировую с Металлистом 1925 года.

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