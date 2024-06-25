Зак Браун: Ещё ничего не решено!

В четырёх последних гонках Макс Ферстаппен заработал 83 очка, Ландо Норрис – 67, а Серхио Перес – только восемь. Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун надеется, что эта тенденция сохранится.

Зак Браун: «В Барселоне мы отыграли очки у Ferrari, а Mercedes опередил нас всего на пару очков. С Ferrari и Mercedes мы можем бороться на равных, да и с Red Bull, пока Перес набирает так мало очков. После первой гонки сезона многие решили, что всё закончилось, но они ошибались. Ещё ничего не решено!

Я с нетерпением жду продолжения. В нашей ситуации чем больше гонок, тем лучше. Нужно просто продолжать делать то, что мы делаем. Андреа Стелла ведёт команду в верном направлении.

Мы полностью сконцентрированы на работе. Воспринимаем каждую гонку в отдельности. Сейчас мы готовимся к Австрии, потом переключимся на Сильверстоун. Инженеры на базе работают на среднесрочную перспективу, продолжая дорабатывать машину».

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