Франция — Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

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Франция — Польша: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Фото — Getty Images/Global Images Ukraine
Франция еще не показала своего лучшего футбола на Евро-2024, но у нее прекрасный шанс выйти в плей-офф. Для этого надо только обыграть Польшу — первую команду на турнире, потерявшую шансы на выход из группы.
У одних травмирован Мбаппе, у других Левандовский, но оба хотят играть — это единственное, что их объединяет. В остальном потенциал у команд слишком разный.
Евро-2024. Группа D. 3-й тур
25 июня. Дортмунд. "Вестфаленштадион"
Франция 19:00 Польша
Арбитр: Марко Гвида (Италия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
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