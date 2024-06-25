Франция — Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Франция — Польша: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол

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Франция еще не показала своего лучшего футбола на Евро-2024, но у нее прекрасный шанс выйти в плей-офф. Для этого надо только обыграть Польшу — первую команду на турнире, потерявшую шансы на выход из группы.

У одних травмирован Мбаппе, у других Левандовский, но оба хотят играть — это единственное, что их объединяет. В остальном потенциал у команд слишком разный.

Все самые яркие моменты матча Словакия — Украина в режиме Live доступны на UA-Football

Евро-2024. Группа D. 3-й тур

25 июня. Дортмунд. "Вестфаленштадион"

Франция 19:00 Польша

Арбитр: Марко Гвида (Италия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча

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