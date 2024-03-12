Бывший чемпион мира: «Бой с Джошуа? Не уверен, что Фьюри пройдет Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (34-0-1, 24 KO) высказался о перспективе проведения боя между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и экс-чемпионом Энтони Джошуа (27-3, 24 KO).

«Посмотрите на резюме Эй Джея. Посмотрите на всех топовых соперников, а затем взгляните на Фьюри. Последняя версия Тайсона Фьюри, которую мы видели. Этот парень не победит Эй Джея, и я не уверен, что Тайсон Фьюри пройдет Усика.

Я не знаю, в какой форме мы получим Фьюри. Но если Фьюри победит Усика, то, конечно, они проведут бой-реванш. Я хочу увидеть, как Эй Джей и Тайсон Фьюри встретятся лицом к лицу. Я хочу увидеть, кто из них лучший в Англии, если не в мире», – сказал Брэдли.

Ранее Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком.

sport.ua