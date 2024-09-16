Предсезонные тесты пройдут в Бахрейне

В понедельник FIA и Формула 1 выпустили совместное заявление, в котором подтвердили даты и место проведения зимних тестов перед началом сезона 2025 года.

Как и в этом году, предсезонные тесты примет Бахрейн. Гонщики отработают трёхдневную сессию на трассе Сахир 26, 27 и 28 февраля 2025 года.

Новый сезон Формулы 1 стартует в австралийском Мельбурне – гонка на трассе Альберт-парк запланирована на 16 марта. Затем команды отправятся в Китай и Японию, после чего вернутся в Бахрейн на четвёртый этап сезона, который пройдёт 11-13 апреля.

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