Виталий Кличко рассказал, за кого будет болеть в мегафайте Джошуа – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Кличко

Бывший чемпион мира Виталий Кличко высказался о бое за титул IBF между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

«Иногда сделанный шаг назад означает, что в будущем можно сделать несколько шагов вперед, и я надеюсь, что Энтони Джошуа многому научился после последних поражений и имеет мотивацию, чтобы победить Дюбуа. Я держу кулаки за ЭйДжея. Джошуа – хороший человек, у него доброе сердце. Он замечательный спортсмен, у которого есть хорошие навыки», – сказал Кличко.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик рассказал, сможет ли британец Даниэль Дюбуа достичь уровня бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа. Напомним, Усик отказался от титула IBF, за который Джошуа сразится 21 сентября с Дюбуа.

sport.ua