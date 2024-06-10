«Он плакал». Известно, как Уайлдер отреагировал на поражение от Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Невеста Деонтея Уайлдера Телли Свифт добилась запретительного судебного приказа в отношении американского боксера. Свифт рассказала об отношении Деонтея к ней.

«После первого поражения от Фьюри в феврале 2020 года Деонтей выместил весь гнев на мне и на моей семье. Он не хотел получать тогда помощи, ему главное было получить большие бои, которые могли бы продвинуть его карьеру. Он тогда часто плакал и кричал. Но поражение от Паркера было самым болезненным, ведь тогда Деонтей подверг меня большему эмоциональному насилию, чем когда-либо в прошлом», – сказала Свифт.

В феврале 2020 года в Лас-Вегасе британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри уничтожил в реванше американца Деонтея Уайлдера и отобрал у него чемпионские пояса по версии WBC и The Ring. Американец дважды побывал в нокдауне, а в седьмом раунде его угол выбросил полотенце.

sport.ua