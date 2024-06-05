Чарівна бразильська модель, через весілля з якою Ембіід вирішив пропустити ЧС. Знайомимося із Анною Де Паулою

Чинний MVP НБА та лідер «Філадельфії» Джоел Ембіід одружився зі своєю дівчиною минулого літа, бразильською моделлю Анною Де Паулою.

Пара зустрічалася із 2018-го, а з 2020-го виховує спільного сина на ім'я Артур. Весілля Ембіід та його обраниця зіграли у Саутгемптоні, штат Нью-Йорк, а у якості гостей на нього прийшли багато чинних та колишніх гравців «Севенті Сіксерс».

Головний тренер збірної Франції з баскетболу Венсан Колле у квітні 2023 року наголошував, що саме через весілля Джоел Ембіід, швидше за все, не зіграє на чемпіонаті світу минулого року. Нагадаємо, що напередодні Ембіід отримав французьке громадянство і міг зіграти саме за збірну Франції на ЧС. Але цього цього року Джоел все ж таки вирішив грати за національну команди США та виступить на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Хто ж така Анна Де Паула, через весілля із якою Джоел вирішив не їхати на ЧС минулого року? Знайомимося ближче.

Дівчина родом із Бразилії – народилася 1995 року у Ріо-де-Жанейро. Анна Де Паула – відома модель, яка ще до стосунків із Ембіідом активно знімалася у фотосесіях для Sports Illustrated Swimsuit.

А взагалі Анна, як і будь-яка людина з Бразилії, що себе поважає, розпочинала із футболу. 6 років відіграла на позиції голкіпера. Цей спорт їй дуже подобався, але через кар'єру моделі, для якої їй постійно підтримувати належний стан нігтів, займатися ним надалі стало дуже складно.

Але Де Паула постійно розповідає, що не проти зіграти у футбол, коли випадає така нагода і особливо тоді, коли вона повертається додому в Бразилію.

Фото: Sports Illustrated, інстаграм annedepaula

ua.tribuna.com