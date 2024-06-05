Чжан назвал ключевой момент боя с Уайлдером

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилей (справа)

Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) прокомментировал досрочную победу над американцем Деонтеем Уайлдером (43-4-1, 42 KO).

«Все произошло во втором раунде. Во втором раунде я нанес ему сильный удар. Я видел, что его глаза не были сфокусированы. Поэтому я знал, что во втором раунде я нанесу свой сильный удар.

Я сделал то же самое в третьем раунде. Я знал, что причинил ему боль, и повторил это в четвертом раунде.

К тому времени, когда я поймал его правым хуком [в пятом раунде], он был дезориентирован, и именно поэтому он повернулся. Я перестроился и закончил свою работу», – сказал Чжан.

Отметим, что Чжан досрочно победил бывшего чемпиона по версии WBC в пятом раунде.

sport.ua