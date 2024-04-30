Зидан — о полуфинале ЛЧ: Бавария конкурентоспособна — очень, очень сильная команда

Специалист высказался о поединке Бавария — Реал
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Зинедин Зидан, бывший тренер "Реал Мадрид", поделился своими ожиданиями от предстоящего матча полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии".
"Поединки с "Баварией" всегда были очень хорошими матчами. Это игры, в которые мы всегда хотим участвовать, потому что "Бавария" конкурентоспособна — очень, очень сильная команда. Будет непросто. Она имеет статус европейской классики. Но в то же время, "Мадрид" — это "Мадрид".
Напомним, что поединок ЛЧ "Бавария" — "Реал" состоится 30 апреля. Старт — в 22:00.
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