Зидан — о полуфинале ЛЧ: Бавария конкурентоспособна — очень, очень сильная команда

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Зинедин Зидан, бывший тренер "Реал Мадрид", поделился своими ожиданиями от предстоящего матча полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии".

"Поединки с "Баварией" всегда были очень хорошими матчами. Это игры, в которые мы всегда хотим участвовать, потому что "Бавария" конкурентоспособна — очень, очень сильная команда. Будет непросто. Она имеет статус европейской классики. Но в то же время, "Мадрид" — это "Мадрид".