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Футбол

Зидан — о полуфинале ЛЧ: Бавария конкурентоспособна — очень, очень сильная команда

Специалист высказался о поединке Бавария — Реал

Зидан - о полуфинале ЛЧ: Бавария конкурентоспособна - очень, очень сильная команда

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Зинедин Зидан, бывший тренер "Реал Мадрид", поделился своими ожиданиями от предстоящего матча полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии".

    "Поединки с "Баварией" всегда были очень хорошими матчами. Это игры, в которые мы всегда хотим участвовать, потому что "Бавария" конкурентоспособна — очень, очень сильная команда. Будет непросто. Она имеет статус европейской классики. Но в то же время, "Мадрид" — это "Мадрид".

    Напомним, что поединок ЛЧ "Бавария" — "Реал" состоится 30 апреля. Старт — в 22:00.

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