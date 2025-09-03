Казахстан – Уэльс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Сборная Казахстана выиграла только одну из трёх встреч и ту на выезде. В турнирной таблице команда на 4 месте – ниже только Лихтенштейн. К тому же, на домашнем поле сборная не побеждает с ноября 2023 года.

В противниках грозный соперник – сборная Уэльса. Второе место таблицы, 7 баллов после 4 матчей. Проиграл Уэльс Бельгии и сыграл вничью с Северной Македонией.

Возможно, длительный путь гостей станет преимуществом для хозяев? А может быть всё иначе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в четверг 4 сентября.

