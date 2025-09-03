Connect with us
Футбол

Казахстан – Уэльс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

    • Сборная Казахстана выиграла только одну из трёх встреч и ту на выезде. В турнирной таблице команда на 4 месте – ниже только Лихтенштейн. К тому же, на домашнем поле сборная не побеждает с ноября 2023 года.

    В противниках грозный соперник – сборная Уэльса. Второе место таблицы, 7 баллов после 4 матчей. Проиграл Уэльс Бельгии и сыграл вничью с Северной Македонией.

    Возможно, длительный путь гостей станет преимуществом для хозяев? А может быть всё иначе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в четверг 4 сентября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 3

    Трансляция матча

    В эфире

    Трансляция матча Казахстан – Уэльс Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

