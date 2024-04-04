Тони Кроос — о матче ЛЧ против Манчестер Сити: Мы не привыкли не играть по девять дней

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Полузащитник "Реал Мадрид" Тони Кроос поделился своими мыслями относительно предстоящей игры против "Манчестер Сити" в рамках ЛЧ.

"Мы не привыкли не играть по девять дней. Если вы спросите меня сегодня, это меня очень устраивает. Для нас это не будет недостатком, но не знаю, будет ли большим преимуществом. Мы все привыкли играть каждую неделю".