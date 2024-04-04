У Усика или Фьюри готовы забрать титул IBF. Уже есть претенденты на бой

Boxingscene. Александр Усик

Промоутер Эдди Хирн дал понять, что IBF, скорее всего, заберет у Александра Усика или Тайсона Фьюри титул супертяжелого веса, если украинец и британец после первого боя пойдут на реванш.

IBF требует бой за титул и не собирается ждать реванша.

Хирн заявил, что его клиент Энтони Джошуа нацелен осенью на бой против Филипа Хрговича или Даниэля Дюбуа, которые в июне как раз должны провести поединок за свободный пояс IBF.

Ожидается, что он станет вакантным как только объявят о реванше между Усиком и Фьюри после их первого боя 18 мая.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк объяснял, что IBF является одной из самых принципиальных организаций в плане проведения боев и очереди на титул.

sport.ua