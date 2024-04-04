Серія з рибним присмаком або як Скіра опинився на пресконференції зі спінінгом

3 березня «Київ-Баскет» закрив серію плей-оф Суперліги проти «Говерли» з рахунком 2:1. Кияни впевнено забрали другий матч в Києві з підсумковою різницею в «+21».

Справжньою прикрасою цієї серії став кумедний біф між гравцями «КБ» та лідером франківців Іллею Кабацюрою. Розповідаємо в хронологічній послідовності:

👇 29 березня: (найімовірніше!) Ігор Стародуб написав у особисті повідомлення Іллі Кабацюрі. Зі слів адресата, зміст повідомлення був таким, що анонсував перемогу «Київ-Баскета» над «Говерлою» у Франківську і запрошував форварда на рибалку наступного дня.

👇 30 березня: на післяматчевій пресконференції MVP зустрічі Ілля Кабацюра публічно розповів про запрошення на рибалку від анонімного опонента.

👇 1 квітня: «Говерла» в офіційних соцмережах анонсувала третю гру серії артом, на якому Ігор Стародуб та Ілля Кабацюра рибачили разом.

👇 3 квітня: Сергій Скіра прийшов на післяматчеву пресконференцію зі спінінгом. Бігмен запросив Іллю Кабацюру на риболовлю у Києві чи будь-якому іншому місці.

🔹 7 квітня розпочнеться півфінальна серія «Київ-Баскета» з «Рівним» – дебютна гра буде виїзною для киян.

Фото/відео: ФБУ

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