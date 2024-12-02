НБА. Юта уступила Лейкерс, Сакраменто потерпел поражение от Сан-Антонио. Михайлюк и Лэнь участие в матчах не принимали

В ночь на 2 декабря в НБА состоялись одиннадцать матчей регулярного чемпионата

В ночь на 2 декабря в национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись 11 матчей регулярного чемпионата.

Действующий чемпион, Бостон, в битве лидеров Восточной конференции уступил на площадке Кливленда (111:115). Юта, за которую выступает украинский защитник Святослав Михайлюк, минимально уступила дома Лос-Анджелес Лейкерс (104:105), а самого Михайлюка не оказалось в заявке на матч.

Не было в заявке Сакраменто и украинского центрового Алексея Лэня, без которого Кингз проиграли дома Сан-Антонио (125:127). Для них это поражение стало уже шестым в семи последних матчах.

НБА. Регулярный чемпионат

Бруклин Нетс — Орландо Мэджик — 92:100 (29:26, 21:24, 19:25, 23:25)

Мемфис Гриззлис — Индиана Пэйсерс — 136:121 (28:45, 40:23, 34:30)

Кливленд Кавальерс — Бостон Селтикс — 115:111 (28:24, 23:25, 21:35, 43:27)

Нью-Йорк Никс — Нью-Орлеан Пеликанс — 118:85 (33:10, 24:18, 36:28, 25:29)

Торонто Рэпторс — Майами Хит — 119:116 (34:24, 31:36, 33:27, 21:29)

Хьюстон Рокетс — Оклахома-Сити Тандер — 119:116 (33:28, 29:32, 29:36, 28:20)

Юта Джаз — Лос-Анджелес Лейкерс — 104:105 (27:26, 29:32, 25:28, 23:19)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Даллас Маверикс — 131:137 (29:25, 29:36, 39:39, 34:37)

Сакраменто Кингз — Сан-Антонио Сперс — 125:127 (42:28, 23:30, 32:34, 28:35)

Лос-Анджелес Клипперс — Денвер Наггетс — 126:122 (32:23, 27:36, 33:31, 34:32)

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