Рейтинг ATP. Овчаренко обновил свой личный рекорд и вновь стал первой ракеткой Украины

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов



На этой неделе, на первую строчку национального рейтинга вернулся 23-летний Александр Овчаренко, который занимает 313-е место (+10) в мировой классификации, что стало его новым личным рейтинговым рекордом.

Виталий Сачко опустился на 391-е место (-4), но обошел в мировом рейтинге Вадима Урсу, который потерял сразу 18 позиций и на этой неделе занимает 399-е место.

За пределами топ-500 находятся Юрий Джавакян – 504-е место (-2) и Эрик Ваншельбойм – 532-е место (-7).

• Календарь турниров украинских теннисистов (ATP/ITF)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 102-е место (+1). Виталий Сачко поднялся на 203-е место (+1) в парном рейтинге АТР, а Владислав Манафов занимает 237-ю позицию (-1).

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> РЕЙТИНГ ATP на 02 декабря 2024 года | парный разряд



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