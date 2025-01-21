Немецкая теннисистка с украинскими корнями отказалась отвечать на вопрос об отношениях между россиянами и игроками, которые поддерживают Украину



Ева Лис после поражения от Иги Швёнтек в четвёртом круге Australian Open не стала отвечать на вопрос журналиста об отношениях между игроками, которые поддерживают Украину, и российскими теннисистами.

– Если позволите, хотел бы вас спросить: вы носите на кепке флаг Украины. Сегодня Элина Свитолина высказалась о своих мотивах поддержки Украины. Ранее вы говорили о взаимоотношениях между российскими игроками и теми, кто поддерживает Украину. Как сейчас обстоят дела с этим в Туре?

– Я бы не хотела комментировать этот вопрос.

23-летняя Ева Лис играет с момента полномасштабного вторжения с флагом Украины на кепке. Теннисистка родилась в Киеве и в возрасте двух лет переехала с родителями в Германию.

В начале марта 2022 года она дала интервью, в котором рассказала о том, что столкнулась с неуважением к пострадавшим от войны со стороны российских теннисистов. Также она рассказала, что ее дядя продолжает работать заведующим отделением травматологии в Киеве.

Сегодня на Australian Open Ева Лис проиграла в матче четвертого круга Иге Швёнтек, которая также долгое время играла с украинским флагом на кепке, пока не столкнулась с сильным негативом со стороны польских болельщиков.

btu.org.ua