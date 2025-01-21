Льюис Хэмилтон: Этот день я запомню на всю жизнь

В понедельник Льюис Хэмилтон приехал на базу Ferrari. Команда уже опубликовала первый официальный снимок семикратного чемпиона мира в Маранелло, и одновременно с этим в социальных сетях Хэмилтона появилось обращение гонщика к болельщикам.

«Есть дни, о которых вы знаете, что запомните их на всю жизнь, и сегодня, мой первый в качестве гонщика Ferrari, один из таких дней, – написал Льюис. – Мне достаточно повезло с карьерой, и я добился результатов, которые не считал возможными, но часть меня всегда мечтала о том, чтобы выступать в гонках в красном комбинезоне. Я так счастлив, что сегодня осуществил мечту.

Сегодня мы начинаем новую эру в истории легендарной команды, и я с нетерпением жду, какую главу мы напишем вместе».

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