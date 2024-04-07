Плеханов: Перед Евробаскетом U-20 проведем два сбора

Наставник молодежной команды планирует изначально опираться на игроков, которые выступали в сборной Украины U-18

Главный тренер сборной Украины U-20 по баскетболу Валерий Плеханов рассказал о планах подготовки команды к Евробаскету-2024 в дивизионе В.

«У нас запланировано два сбора. Начать должны где-то в начале июня. Место сбора еще окончательно не утверждено – есть несколько вариантов. Мы планируем провести около восьми контрольных матчей, их количество может измениться в зависимости от уровня соперников».

«Сейчас ведем переговоры как с командами из дивизиона А, так и с командами других групп дивизиона В. Как только график будет согласован – мы опубликуем его на сайте ФБУ, чтобы болельщики могли следить за нашей подготовкой».

«Главное – это выбор игроков национальной команды. Сложность состоит в том, что большинство игроков этого возраста находятся за границей. Отследить их всех трудно, с некоторыми исчезла связь».

Два года назад я возглавлял эту сборную на чемпионате Европы U-18, поэтому прежде всего я написал в нашу группу и большинство ребят уже откликнулись. Первое, что я попросил, это подтвердить у них желание защищать цвета сборной Украины на чемпионате Европы этого года. Затем написать свои актуальные рост, вес и амплуа, потому что есть игроки, которые выросли и перешли на более тяжелые позиции».

«С этого года тренерским советом ФБУ было принято решение о том, что все сборные, начиная от национального и заканчивая U-14, должны будут играть в похожем стиле. Поэтому у нас есть контакт с тренером национальной сборной Виталием Степановским, с его помощником в Украине Артемом Слипенчуком. Обсуждаем нюансы, уверены, что с их стороны будет 100% помощь».

Чемпионат Европы-2024 U-20 в дивизионе В пройдет в румынском Питешти с 12 по 21 июля. Сборная Украины сыграет в группе С, где ее соперниками станут Швеция, Венгрия, Косово, Армения и Молдова.

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