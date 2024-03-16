Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жеребьевки Олимпийских игр-2024

Сборная Украины будет в четвертой корзине во время жеребьевки группового этапа Олимпийских игр-2024, которая состоится 20 марта в Сен-Дене ( Франция).

Об этом сообщает ФИФА.

Отмечается, что в одну группу может попасть только одна команда из своей Конфедерации.

Корзина 1:

Франция, первое место отбора в Азии, второе место отбора в Азии, Аргентина.

Корзина 2:

Испания, Новая Зеландия, Парагвай, Марокко.

Корзина 3:

США, Египет, третье место отбора в Азии, Мали.

Корзина 4:

Доминиканская Республика, Израиль, Украина, победитель межконтинентального плей-офф.

Футбольный турнир будет проходить с 24 июля по 10 августа. Помимо города-хозяина Парижа, матчи также будут играть в Бордо, Десин-Шарпье, Марселе, Нанте, Ницце и Сент- Этьени.

Добавим, что из каждой группы в стадию плей-офф проходят две лучшие команды.

Напомним, что Украина впервые в истории получила олимпийскую лицензию в футболе благодаря победе над Францией (3:1) в 1/4 финала Евро-2023 U-21. Недавно главный тренер украинской команды Руслан Ротань рассказал о стратегиях решения проблемы вызова футболистов на ОИ-2024.

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