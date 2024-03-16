Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жеребьевки Олимпийских игр-2024

Сборная Украины будет в четвертой корзине во время жеребьевки группового этапа Олимпийских игр-2024, которая состоится 20 марта в Сен-Дене ( Франция).
Об этом сообщает ФИФА.
Отмечается, что в одну группу может попасть только одна команда из своей Конфедерации.
Быстрые ссылки
Корзина 1:
Франция, первое место отбора в Азии, второе место отбора в Азии, Аргентина.
Корзина 2:
Испания, Новая Зеландия, Парагвай, Марокко.
Корзина 3:
США, Египет, третье место отбора в Азии, Мали.
Корзина 4:
Доминиканская Республика, Израиль, Украина, победитель межконтинентального плей-офф.
Футбольный турнир будет проходить с 24 июля по 10 августа. Помимо города-хозяина Парижа, матчи также будут играть в Бордо, Десин-Шарпье, Марселе, Нанте, Ницце и Сент- Этьени.
Добавим, что из каждой группы в стадию плей-офф проходят две лучшие команды.
Напомним, что Украина впервые в истории получила олимпийскую лицензию в футболе благодаря победе над Францией (3:1) в 1/4 финала Евро-2023 U-21. Недавно главный тренер украинской команды Руслан Ротань рассказал о стратегиях решения проблемы вызова футболистов на ОИ-2024.